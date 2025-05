Governo Meloni, Conte: Premier ologramma scollata da realtà

Una Presidente del Consiglio incoerente che governa facendo propaganda e che sul riarmo non ha spiegato dove prende i soldi. Le opposizioni si scagliano contro Giorgia Meloni, impegnata a Palazzo Madama nel premier question time. Il Movimento Cinque Stelle bolla le sue come argomentazioni da extraterrestre e vaneggiamenti. "Ho visto una Meloni veramente irriconoscibile, scollata dalla realtà, cioè di fronte ai dati drammatici dell'Istat di oggi, il calo dei consumi sui generi alimentari, ormai è certificato anche dai numeri, che gli italiani non riescono neppure a fare la spesa alimentare. Lei risponde con i dati dello spread, con le valutazioni delle agenzie di rating, ma dico ma sta fuori di testa." Per il PD la premier è arroccata nel palazzo per difendere il proprio potere. "Governare con la propaganda rischia di provocare un'illusione ottica, si proclamano riforme sulla Costituzione, che poi speriamo non si facciano, si parla di sicurezza, si lascia l'Italia isolata in Europa, impoverita e repressa. Lei oggi è apparsa concentrata sicuramente sul consolidamento del potere della vostra maggioranza più che sul benessere dell'Italia e degli italiani." Azione non è soddisfatta sulle modalità con cui Meloni si impegna a raggiungere il 2% della spesa militare rispetto al PIL. "Se noi pensiamo di affrontare questa fase della storia, con un esercito che ha una media di 59 anni, e che sta in una condizione in cui non ha sufficienti capacità operative, noi diventiamo una nazione di serie C, e che io lo debba ricordare alla destra italiana, francamente mi sembra un poco surreale." Matteo Renzi, leader di Italia Viva, punta il dito contro quelle che giudica inversioni a U della premier. "Lei ha detto di no al titolo quinto perché voleva abolire le regioni, ha cambiato idea? Detto fatto. Ha detto di no al bicameralismo paritario, al superamento del bicameralismo paritario, promettendo che non avrebbe mai fatto una lettura sola in Parlamento e invece anche l'ultima legge di bilancio. E soprattutto dice io non mi dimetterò se i cittadini sfiduciano una legge del governo. Davvero lei pensa che valga più il voto di fiducia in Parlamento che non il voto di fiducia dei cittadini?" .