Governo Meloni, Durigon: chiediamo che Salvini torni al Viminale

La base in qualche modo ha chiesto fortemente che Matteo Salvini per l'ingiustizia che ha avuto no, perché l'ingiustizia non possiamo non vederla, perché se voi vi ricordavate, vi ricordate insomma, le chat di Palamara che sono uscite, no, dove c'erano giudici che dicevano che dovevano fermarlo, e hanno provato a fermarlo e l'hanno anche fermato. E quindi noi diciamo che comunque sia quello è un ruolo, che per l'ingiustizia che abbiamo subìto, dobbiamo in qualche modo trovare le soluzioni per poterlo riportare in quel in quel ministero. .