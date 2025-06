Governo Meloni, la premier su referendum, MO e legislatura

Convinta di arrivare a fine legislatura, fiera dei suoi due vicepremier, Giorgio Meloni rivendica la compattezza della propria maggioranza. "La riforma più grande che abbiamo fatto è quella della stabilità, piaccia o non piaccia ad una Sinistra che su referendum e diritti costituzionali attacca la premier se la suona e se la canta". Contrarissima a dimezzare i tempi per la cittadinanza bolla il voto di domenica come una resa dei conti dentro l'opposizione. "Ho scelto di dire che vado al seggio banalmente perché sono il Presidente del Consiglio dei Ministri, penso che sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne, dare un segnale di rispetto nei confronti dell'istituto referendario. Dopodiché con sfumature diverse non condivido i contenuti dei referendum, non votare al referendum è un mio diritto, è un diritto di tutti". Ciò che la preoccupa veramente è invece la situazione internazionale, non si sa dove possa arrivare Putin, i segnali non sono incoraggianti. "Bisogna sostenere Kiev e gli sforzi di pace di Trump, Erdogan e il Vaticano, ma le parole più dure sono per Israele che da vittima di Hamas rischia di passare ora dalla parte del torto. "Dal nostro punto di vista, Israele deve fermare immediatamente tutelando la popolazione civile". Commercio o un rapporto spiega adesso è buono anche quello con Macron, perché l'Italia non è mai stata né subalterna né isolata. "Non penso che il ruolo dell'Italia debba essere quello di fare la ruota di scorta di Francia e Germania. Penso che noi possiamo giocare un'altra partita. Penso che oggi tutti abbiano fatto i conti con questa nuova linea di politica estera italiana e penso che questa nuova linea di politica estera italiana più consapevole. fatto dimostri che noi possiamo avere e giocare un altro ruolo e quindi intendo andare avanti nella mia linea di politica estera e gli altri continuino anche a dire che sono isolata se li fa sentire meglio". Ma le incertezze a livello internazionale restano tante, a cominciare dai dazi, motivo per cui l'Italia lavora e lavorerà per una mediazione che possa dare risultati positivi. .