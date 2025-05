Governo Meloni, Renzi: Su riforme premier incoerente

Presidente, lei ha detto di no al titolo quinto perché voleva abolire le regioni. Ha cambiato idea? Detto fatto. Ha detto di no al bicameralismo paritario, al superamento del bicameralismo paritario, promettendo che non avrebbe mai fatto una lettura sola in Parlamento e invece anche l'ultima legge di bilancio. Ha messo il Cnel con il Ministro Brunetta a fare quello che sappiamo. E soprattutto dice, io non mi dimetterò se i cittadini sfiduciano una legge del governo. Davvero lei pensa che valga più il voto di fiducia in Parlamento che non il voto di fiducia dei cittadini? .