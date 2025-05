Faccio parte di un governo che è protagonista in Europa e nel mondo a livello diplomatico, molto più dell'agitato Macron, per intenderci. E io mi sento assolutamente un difensore dei valori europei, più di qualcuno che ha massacrato la filiera dell'auto europea, ad esempio. Io gli antieuropeisti li riconosco come i patroni del Green Deal che è un suicidio, è una follia.