Bombardieri: da governo non ci sono risposte su pensioni

Non è previsto nessun incontro. L'incontro fra noi non è andato bene. Ci sono alcune risposte parziali e positive su la riforma degli ammortizzatori sociali, ci sono 3 miliardi, secondo noi, quelle risorse sono insufficienti. Per quello che riguarda la riforma fiscale c'è un'indicazione della cifra in 8 miliardi, ma non c'è una scelta del Governo su dove andranno le risorse. Non c'è una scelta sulle riforme delle pensioni, né 102, né 104. C'è soltanto una scelta di 600 milioni che sarà utilizzata per prorogare l'APE Social e Opzione Donna. Non ci sono risposte.