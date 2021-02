Governo, Ricciardi (M5s): perplessità ma no voltare spalle Paese

Non voltiamo le spalle al Paese nel momento in cui il Paese ha bisogno di questa buona politica. Lo facciamo certo con il bagaglio di perplessità e di dubbi che si portano dietro un Governo che nasce con queste premesse. Però, prima dei dubbi io vorrei parlarvi delle certezze che ci sono. Le certezze sono che in Italia per la prima volta abbiamo un Ministero della Transizione Ecologica che avrà in sè le deleghe dell'energia e dell'ambiente. Questo Ministero è stata la condizione che noi abbiamo posto affinché questo Governo si formasse col sostegno del Movimento 5 Stelle.