Le risorse del Piano sono importanti, ma senza cambiamenti strutturali, non si va da nessuna parte, per questo vanno realizzate le grandi riforme: dal fisco, alla burocrazia, alla giustizia civile. Sono indispensabili ad eliminare gli ostacoli storici che frenano lo sviluppo del Paese, però, devono essere attuati in modo sostenibile, graduale e programmato. Senza mettere fuori mercato dall'oggi al domani, intere categorie di imprese.