Tutto ciò che va nella direzione di aumentare il rigore con il quale si gestisce questa vicenda, col quale si rende possibile a tutti coloro che sono vaccinati, hanno il Green pass, il super Green pass e il super super Green pass, di fare tutto ciò che è possibile per, ovviamente, tenere la nostra economia aperta, tenere il nostro Paese aperto, consentire che le cose accadano e garantire la libertà delle persone, per me questa è la linea.