Gualtieri candidato a Roma: Raggi ha tradito le promesse

E noi questa sfida, la lanciamo partendo da un giudizio sull'attuale Amministrazione che è inappellabile. Noi diciamo, che l'Amministrazione Raggi, ha fallito completamente e ha tradito le promesse di cambiamento che sono state fatte cinque anni fa, ai romani. Il degrado della città, lo stato disastroso dei suoi servizi essenziali, sono sotto gli occhi di tutti. Non c'è bisogno di fare l'elenco dei drammi, delle tragedie, che riguardano il sistema dei trasporti, dei rifiuti, del decoro urbano, dell'igiene, della manutenzione, delle politiche sociali, degli investimenti, delle politiche sociali della casa e per i giovani. È un bilancio davvero fallimentare. E oggi, mentre la città cade in pezzi, per l'incuria di questi anni e l'ennesima voragine, inghiotte le macchine, in un pezzo della nostra città a Torpignattara, l'Amministrazione, invece di occuparsi dei problemi e di risolverli, fa campagna elettorale con una spruzzata di lavori facili e tardivi, come si dice a Roma, fa la "Romanella Elettorale", dopo che per anni, non si è curata della manutenzione di questa città.