Quest'ulteriore scostamento di bilancio, chiediamo al Parlamento sul quale auspico che vi sarà la convergenza di tutte le forze politiche, unito al piano di vaccinazioni che stiamo attuando sarà decisivo per concorrere a relizzare gli obiettivi di crescita previsti per l'anno in corso. Nelle intenzioni del Governo questo è l'ultimo scostamento di bilancio e chiediamo al Parlamento di concorrere sul piano economico al contrasto della pandemia e dei suoi effetti.