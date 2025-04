Guerra dei dazi, il 17 aprile bilaterale tra Trump e Meloni

La mossa trumpiana di sospendere per tre mesi i dazi reciproci rimette sui binari di un'apparente normalità i rapporti bilaterali tra Stati Uniti ed Italia. Il faccia a faccia alla Casa Bianca tra Donald Trump e Giorgia Meloni è in agenda per 17 aprile, e con il congelamento delle tariffe doganali, la premier potrà muoversi più liberamente, senza rischiare di dover interpretare più parti in commedia, quella del Presidente del Consiglio italiano e quella, informale, di membro dell'Unione Europea, con l'accusa già lanciata dalla Francia di fare la solista. L'auspicio del governo è sempre di un'area commerciale a zero dazi tra Stati Uniti ed Europa, e di certo l'argomento tariffe sarà uno dei piatti forti per evitare che con la fine della sospensione inizi la guerra commerciale fra le due sponde atlantiche. Forza Italia è soddisfatta dopo la sospensione delle tariffe, anche da parte di Bruxelles. "Bene sospendere subito le contromisure tariffarie europee", scrive Antonio Tajani. La Lega respinge l'accusa delle opposizioni di un governo troppo accondiscendente rispetto a Trump e boccia la linea dura dell'Europa. "Il fatto che Trump abbia rinviato i dazi dimostra che l'approccio muscolare che proponeva la Commissione Europea sarebbe stato fallimentare. Noi quindi auspichiamo che l'Italia continui ad avere un rapporto bilaterale proficuo, che lavori per tutelare le nostre imprese e le nostre esportazioni. E soprattutto all'Europa chiediamo di togliere i dazi autoimposti, cioè le regole del Green Deal e del patto di stabilità". Per il PD Meloni deve andare a braccetto con l'Unione Europea per trattare con l'amministrazione americana. "Noi ci aspettiamo che il governo contribuisca al negoziato dell'Unione Europea, che deve essere unitario, perché non dobbiamo lasciare lo spazio a Trump di pensare che può dividere i PSaesi dell'Unione Europea facendo trattative bilaterali. Da questo punto di vista bisogna che il governo insista nell'Unione Europea per mettere in campo un piano di investimenti comuni". Per Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi Sinistra, il presidente americano è fuori controllo. "Donald Trump", accusa, "mette i dazi, poi li toglie, poi li sospende. È il sovranismo impazzito di una persona evidentemente squilibrata, e c'è molto da temere per il mondo intero". .