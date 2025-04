Guerra dei dazi, Misiani: da Palazzo Chigi una fiera di banalità

Ho letto il comunicato ieri della cosiddetta task force di Palazzo Chigi e mi sono cascate le braccia, perché è una fiera di banalità e quando si passa alla parte delle proposte concrete, per aiutare le imprese e i lavoratori italiani che rischiano di essere pesantemente colpiti dalla politica di Trump, non c'è nulla tranne che la solita tirata ideologica contro il Green Deal, un appello alla semplificazione che per l'amor di Dio siamo tutti d'accordo, 0 0, non dico i 14 miliardi della Spagna ma 0 per quanto riguarda idee concrete per aiutare le imprese. .