Guerra dei dazi, Siracusano: approccio giusto del governo

"Accogliamo favorevolmente questa buona notizia di questo passo indietro di Donald Trump. Chi conosce Trump se lo aspettava forse, se lo aspettava qualche giorno dopo, evidentemente la reazione dei mercati e del popolo americano che ha votato Trump, che investe in Borsa ha preoccupato il Presidente americano, da qui anche l'approccio giusto adottato dall'Italia, dal Vicepremier Tajani, dalla Presidente del Consiglio di non rispondere con dei contro dazi, di non avviare una guerra commerciale che non fa bene, non avrebbe fatto bene né all'Europa, ma neanche agli Stati Uniti". .