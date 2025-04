Guerra dei dazi, Tajani: visita Meloni importante per l'Italia

Un incontro importante. Tutti gli incontri quando si affrontano questioni delicate, sono sempre incontri non semplici. Ma, io credo che la credibilità dell'Italia in questo momento sia in crescita e anche negli Stati Uniti si rendono conto dell'importanza del nostro Paese, del ruolo che può svolgere all'interno dell'Unione Europea, anche per facilitare il dialogo tra Unione e Stati Uniti. Quindi, credo che il Presidente del Consiglio saprà far valere gli interessi dell'Italia e avere un dialogo positivo e costruttivo. .