Guerra in Ucraina, Braga: da Meloni atteggiamento ambiguo

Quello che è chiaro è che ormai avere deciso di essere così riluttante a un coinvolgimento, a un protagonismo e a una azione, ricordiamo tutti, no, l'atteggiamento con cui Giorgia Meloni ha partecipato alle prime riunioni dei paesi volenterosi ha di fatto tagliato fuori il nostro paese, anche nel definire le condizioni per un processo che è ancora in corso e che avrebbe bisogno di vedere da parte noi diciamo dell'Europa tutta, ma quantomeno di una parte di paesi dell'Europa che hanno una posizione più avanzata un'azione diciamo più forte. .