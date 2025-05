Guerra Medioriente, Molinari: Israele partner importante

È evidente insomma, che l'azione di risposta ha comportato una serie di cosiddetti danni collaterali che sono tragici dal punto di vista umanitario, e però non può cambiare quella che è la posizione del governo nei rapporti con quell'area del mondo. È chiaro che Israele è un alleato, un partner strategico dell'Italia, è un baluardo di democrazia in quell'area del mondo, e è un paese che si sta difendendo da un gruppo terroristico che non è l'organizzazione nazionale palestinese che lotta per l'autodeterminazione del popolo palestinese, ma al massimo un'organizzazione terroristica. .