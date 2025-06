Guerra Medioriente: nessun aereo americano è partito da basi italiane

"Approfitto in primo luogo per confermare quanto è già stato dichiarato dal Ministro degli Esteri, Tajani, dal Ministro della Difesa Crosetto in questi giorni. Circa il fatto che nessun aereo americano è partito da basi italiane e che la nostra nazione non ha in alcun modo preso parte all'operazione militare. Detto questo ieri mattina, dopo gli attacchi, ho convocato una riunione d'urgenza con i Vicepremier, con i Ministri competenti, con i vertici dell'intelligence per valutare la situazione e gli scenari collegati". .