Guerra Medioriente, Ue preoccupata per estensione Israele a Gaza

L'espansione militare israeliana a Gaza, che nel linguaggio bellico di Netanyahu si traduce con invasione massiccia, fa scattare l'allarme a Bruxelles. L'Unione Europea è preoccupata dalla prevista estensione dell'operazione delle forze armate israeliane nella Striscia che causerà ulteriori vittime e sofferenze alla popolazione. Esortiamo Israele a esercitare la massima moderazione è l'appello lanciato da un portavoce della Commissione stessa preoccupazione che serpeggia ai vertici del palazzo di vetro. Il segretario generale dell'onu Antonio Guterres è allarmato dal piano israeliano di conquista di Gaza. La strategia che porterà i soldati dell'idf a passare dalle incursioni temporanee all'occupazione di intere aree della Striscia viene accolta dal governo Meloni con cautela in attesa di capire quali saranno gli scenari con una stella polare che il ministro degli Esteri ribadisce di voler seguire. "Il nostro obiettivo è quello dei due popoli due stati e siamo come siamo sempre stati a favore del progetto egiziano per la ricostruzione di Gaza. L'opposizione esorta il governo a rompere gli indugi per fermare un disegno criminale e il Movimento cinque Stelle chiede la convocazione dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina, puntando il dito contro chi allisce il pelo a Netanyahu. L'Europa balbetta e il governo Meloni addirittura stringe le mani insanguinate del governo di Netanyahu. Noi dobbiamo intervenire per fermarli con fatti concreti, sanzioni diplomatiche, sanzioni economiche e finanziarie, totale imbarco delle armi e riconoscimento della Palestina. La comunità internazionale e il governo italiano devono fare tutto ciò che è in loro potere per fermare questo disegno di occupazione totale e di deportazione forzata dei palestinesi da Gaza e bisogna far sì che tutti gli aiuti umanitari arrivano ad una popolazione stremata da un massacro che è in corso da troppo tempo. Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi Sinistra accusa Israele, i palestinesi che sopravviveranno ai bombardamenti e alla fame, rischiano di essere rinchiusi in campi di concentramento. .