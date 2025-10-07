Toscana, faccia a faccia tra Giani e Tomasi su lavoro

Nei primi mesi del 2025 c'è stato un calo degli infortuni sul lavoro in Toscana, ma un aumento degli incidenti mortali sul lavoro. Preoccupa anche il sommerso e condizioni di simil sfruttamento, specialmente in alcuni distretti altamente produttivi della regione e anche nel settore agricolo. Quali interventi avete allo studio in questi ambiti? Se diventerete ovviamente presidenti. Si parte in questo caso da Tomasi. "Sì, grazie. Sono questi i dati che vorremmo veder scendere nella nostra Regione, che fa della cultura del lavoro uno dei suoi pilastri, nella sua manifattura, nella sua industria. Abbiamo visto anche recentemente fatti gravissimi, con aggressioni a lavoratori stranieri nel distretto del tessile di Prato e di Montemurlo. Abbiamo visto incidenti sul lavoro importanti. Io credo che l'impegno di tutti debba essere sul doppio fronte. Sicuramente la repressione e il controllo che è molto importante, ma dovremo aumentare i mezzi e le risorse. Ma soprattutto sulla prevenzione, perché non si combatte soltanto con il controllo ma con la cultura del lavoro. Io credo che questo sulle morti sul lavoro sia una cosa più tragica, possa soltanto unire la politica su un tema così scottante che, ahimè, non vede un calo negli anni delle morti sul lavoro". Giani, per lei sicurezza sul lavoro, un minuto e mezzo. "Per noi costituisce un elemento centrale, tanto è vero che abbiamo praticato misure significative, importanti. Innanzitutto nel piano assunzionale della Regione, tecnici qualificati che possano svolgere una funzione sulla prevenzione, ne abbiamo e ne prevediamo di assumere in modo consistente. E devo dire che una delle caratteristiche della nostra azione è quella di operare in modo interistituzionale. Per questo i protocolli d'intesa che abbiamo fatto con i Procuratori della Repubblica, attraverso il Procuratore Generale, verso la Corte d'Appello, per poter intervenire con personale che operi anche con il coordinamento del procuratore competente per poter garantire sicurezza, rispetto delle regole e anche le giuste sanzioni proprio che facciano da deterrenza per la sicurezza. E' stato importante, siamo partiti dall'esperienza di Prato, Teresa Moda, quando i lavoratori cinesi videro con un incendio morire 8 persone, ma rendendoci conto della necessità di essere molto presenti abbiamo rivoluzionato il modo con cui anche queste imprese che vengono da persone, che vengono fuori dall'Italia, possano rispettare le nostre regole, essere coerenti. E sul piano della sicurezza del lavoro è evidente che non dobbiamo fare sconti perché chi, ad esempio, nei macchinari toglie anche sistemi di sicurezza pur di accelerare, non merita assolutamente di essere considerato giusto. Insomma una priorità". Tomasi ha chiesto replica, 30 secondi per lei. "Sì, grazie. Naturalmente su queste politiche troverete sempre in prima linea al fianco di tutte le istituzioni al di là della parte politica. La nostra terra dove è morta Luana, la voglio ricordare perché è stata una cosa tragica, ci sono e c'è in corso il processo. Mi dispiace solo che il Presidente nomini Prato perché la situazione non è assolutamente risolta. Il procuratore stesso dice che ancora sono aumentate le infiltrazioni mafiose. Vanno chiamate con il loro nome, mafia. E non è sicuramente aumentata né la sicurezza, né i contratti di lavoro.. né migliorati i contratti di lavoro di persone ancora sfruttate". .

