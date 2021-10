Questa volta il Sud non è l'ultimo della lista. Non lo è per le risorse del PNRR, non lo è per la scuola e la formazione, non lo è per l'attenzione che il Governo gli riserva. Da Bari il Premier Draghi inaugura di fatto quello che sarà un iter road show dell'intero Esecutivo per raccontare e accompagnare l'uso delle risorse europee con cui l'Italia intera dovrà modernizzare se stessa. Quasi €200 miliardi che toccheranno tutti i campi ma che, come ha ripetuto ancora una volta il Premier, dovranno essere spesi e dovranno essere spesi bene. In Puglia prima visita a un'industria meccatronica specializzata in tecnologie di precisone per il biomedicale e l'automotive, poi un istituto tecnico post-diploma che forma professionisti specializzati per le aziende di questo distretto. Per Draghi il significato è doppio: l'eccellenza è anche il Sud e la formazione deve sempre essere aggiornata e collegata ai bisogni del momento. E questa volta l'opportunità del PNRR non può e non deve essere sprecata. "Le risorse messe a disposizione per il Sud oggi non hanno precedenti nella storia recente. Dobbiamo spendere bene questi soldi con onestà e con rapidità. La responsabilità è del Governo ma anche dei Comuni e degli altri Enti territoriali. I ritardi nella spesa, che per troppo tempo hanno colpito il Mezzogiorno, sono un ostacolo alla vostra libertà, una tassa sul vostro futuro". Quello che Draghi assume con gli studenti dell'Istituto Cuccovillo è invece un vero e proprio impegno affinché i giovani non siano più lasciati indietro. "A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Il nostro compito è mettervi nelle condizioni di poterlo fare al meglio. Il vostro è quello di incominciare a immaginare il Paese in cui vorrete vivere. Preparatevi a costruirlo con passione, con determinazione, e perché no, anche con un pizzico d'incoscienza". Quella di oggi non sarà e non resterà una visita isolata: il Governo sarà al Sud a più riprese perché mai come in questo momento, dice Draghi, bisogna lavorare insieme ed evitare che i progetti restino sulla carta.