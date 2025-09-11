Il Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la Palestina

Riconoscere lo Stato palestinese o almeno valutarne la possibilità. L'appello rivolto ai Paesi membri dell'Unione Europea arriva proprio dal Parlamento di Strasburgo che con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astenuti, ha approvato una risoluzione comune sulla crisi umanitaria a Gaza. Il testo presentato da verdi, socialisti e liberali, non contiene una menzione esplicita dell'accusa di genocidio da parte di Israele, condanna con forza il blocco degli aiuti umanitari a Gaza, che ha provocato una carestia e chiede l'apertura di tutti i valichi di frontiera. L'Europarlamento auspica poi un cessate il fuoco immediato e permanente e invita gli Stati membri ad avvalersi della loro influenza diplomatica per esercitare pressioni su Hamas affinché accetti di liberare tutti gli ostaggi. Esprime sostegno all'approccio di Ursula von der Leyen sul tema dell'accordo di associazione tra l'UE e lo Stato ebraico. Nelle scorse ore, infatti, la presidente della Commissione, durante il suo discorso sullo stato dell'Unione, aveva annunciato sanzioni contro i ministri israeliani estremisti e contro i coloni violenti che occupano con la forza i territori palestinesi, ma anche la sospensione parziale dell'accordo di associazione sulle questioni commerciali. I partiti italiani si presentano ancora una volta divisi al Parlamento europeo. Fratelli d'Italia ha scelto di astenersi, contrario il voto della Lega, mentre è favorevole quello di Forza Italia, il cui leader e ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un'informativa al Senato, ha aperto a nuove sanzioni verso Israele e ribadito che l'Italia è a favore della nascita di uno Stato, che permetta al popolo di Palestina di vivere in sicurezza a casa propria. Ma prima, ha ricordato il ministro bisogna lavorare per creare le condizioni necessarie. Anche il campo largo si è spaccato sulla risoluzione, complice soprattutto l'eliminazione della parola genocidio dal testo finale. Il Pd ha votato a favore, mentre contrario il presente al voto. Ilaria Salis, Sinistra italiana, si è astenuta. Bianca Giammanco, presente al voto. Ilaria Salis, Sinistra italiana, si è astenuta. .