Il sondaggio: chi vogliono gli italiani al Quirinale

Chi vogliono gli italiani come prossimo Presidente della Repubblica? Ce lo dice un sondaggio di Quorum/You Trend per Sky Tg24 che vede l'attuale premier Mario Draghi al primo posto, in un elenco di nomi, con il 17% dei consensi seguito da Silvio Berlusconi con il 10 e poi da Emma Bonino, Marta Cartabia e, a distanza, Romano Prodi. Attenzione però perché gli italiani non sono favorevoli all'elezione di Mario Draghi al Colle nel caso in cui questa comportasse elezioni anticipate. Contro il voto anticipato si è espresso, infatti, il 49% dei nostri intervistati. Un campione che ci aiuta anche a delineare l'identikit del Capo dello Stato che dovrebbe essere una personalità di grande prestigio internazionale, con un lungo percorso nelle istituzioni e un personaggio che non sia né di destra né di sinistra. Parlavamo di voto anticipato e allora abbiamo chiesto anche ai nostri intervistati quali sono le intenzioni di voto, il Partito Democratico è al primo posto con poco più del 20% dei consensi seguito da Fratelli d'Italia, Lega, MoVimento 5 Stelle e Forza Italia. Attenzione però perché il partito prevalente è comunque quello degli indecisi e degli astenuti che supera il 36%. E poi vediamo anche qual è la fiducia nei confronti dell'esecutivo di Mario Draghi, prevale la fiducia al 50%, tra chi ha fiducia nel Governo prevale il 38% che ha abbastanza fiducia, mentre tra chi non ha fiducia il 30% ne ha poca. E infine abbiamo chiesto anche al nostro campione di esprimersi sulle proteste contro il Green pass, la maggior parte degli intervistati è contraria alle manifestazioni contro il Green pass e dice che bisognerebbe impedirle, per un 31% invece manifestare è un diritto intoccabile.