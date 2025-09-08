Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24

00:25:33 min
|
15 minuti fa
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflittiLa ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
politica
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
00:21:04 min
| 15 minuti fa
pubblicità
Regionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidatiRegionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
politica
Regionali 2025, centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
00:01:58 min
| 15 minuti fa
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di StartGaleazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
politica
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
00:29:54 min
| 14 minuti fa
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso StefaniRegionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
politica
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
00:01:43 min
| 14 ore fa
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto FicoRegionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
politica
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
00:01:45 min
| 14 ore fa
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De LucaCampania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
politica
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
00:00:27 min
| 16 ore fa
Campania, Fico: servono liste puliteCampania, Fico: servono liste pulite
politica
Campania, Fico: servono liste pulite
00:00:39 min
| 16 ore fa
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzioCampania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
politica
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
00:00:20 min
| 16 ore fa
ERROR! Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici vanno come previstoERROR! Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici vanno come previsto
politica
Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici come previsto
00:01:42 min
| 16 ore fa
Istruzione ed enti locali, Zangrillo: verso il rinnovo dei contrattiIstruzione ed enti locali, Zangrillo: verso il rinnovo dei contratti
politica
Istruzione ed enti, Zangrillo: verso rinnovo dei contratti
00:00:37 min
| 21 ore fa
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidatiRegionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
politica
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
00:00:24 min
| 1 giorno fa
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempreRegionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempre
politica
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità
00:00:21 min
| 1 giorno fa
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflittiLa ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
politica
La ripresa politica tra Regionali,manovra e conflitti
00:21:04 min
| 15 minuti fa
Regionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidatiRegionali 2025, Il centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
politica
Regionali 2025, centrosinistra sigla l'intesa sui candidati
00:01:58 min
| 15 minuti fa
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di StartGaleazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
politica
Galeazzo Bignami (FdI) e Debora Serracchiani (Pd) ospiti di Start
00:29:54 min
| 14 minuti fa
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso StefaniRegionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
politica
Regionali, Schlein: Meloni si abitui a vederci uniti. Veneto verso Stefani
00:01:43 min
| 14 ore fa
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto FicoRegionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
politica
Regionali Campania, prima uscita pubblica per Roberto Fico
00:01:45 min
| 14 ore fa
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De LucaCampania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
politica
Campania, Conte: Fico incontrerà anche De Luca
00:00:27 min
| 16 ore fa
Campania, Fico: servono liste puliteCampania, Fico: servono liste pulite
politica
Campania, Fico: servono liste pulite
00:00:39 min
| 16 ore fa
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzioCampania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
politica
Campania, Conte: abbiamo lavorato in silenzio
00:00:20 min
| 16 ore fa
ERROR! Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici vanno come previstoERROR! Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici vanno come previsto
politica
Forum Ambrosetti, Giorgetti: conti pubblici come previsto
00:01:42 min
| 16 ore fa
Istruzione ed enti locali, Zangrillo: verso il rinnovo dei contrattiIstruzione ed enti locali, Zangrillo: verso il rinnovo dei contratti
politica
Istruzione ed enti, Zangrillo: verso rinnovo dei contratti
00:00:37 min
| 21 ore fa
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidatiRegionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
politica
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
00:00:24 min
| 1 giorno fa
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempreRegionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempre
politica
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità
00:00:21 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità