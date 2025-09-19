Ilaria Salis: "Fiducia in Eurodeputati su voto per mia immunità"

Non è un caso che l'unico Paese europeo che, finora, abbia annunciato di voler replicare la decisione di Donald Trump, sia l'Ungheria di Viktor Orban. Il tema in questione è il Movimento Antifa, movimento che sarà inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche per volere del presidente americano, dopo l'omicidio dell'esponente di estrema destra, Charlie Kirk, e senza che ci siano prove di un effettivo collegamento del suo presunto omicida con la corrente di sinistra. Ma tanto è bastato perché Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, scriva sui social che anche Budapest è pronta ad adottare la stessa decisione. Il tutto alla vigilia del voto dell'europarlamento sull'immunità di Ilaria Salis, eletta nelle liste di AVS e che in un'intervista dichiara come lo scenario che potrebbe aprirsi la preoccupa perché porterebbe alla riapertura in Ungheria del processo che definisce una farsa, con una sentenza già scritta e svolta in assenza di garanzie democratiche. La vicenda della donna accusata da Budapest di aver partecipato alla contestazione di una parata di nostalgici delle SS e di aver percosso alcuni militanti neonazisti, sollevò dubbi a livello internazionale sia sulle indagini che sul capo di imputazione, che sulle durissime condizioni di detenzione, alle quali la Salis è già stata sottoposta per 15 mesi. Martedì sulla richiesta ungherese di revoca dell'immunità voterà la commissione Affari legali del Parlamento europeo. Se questa opterà per la revoca, il 07/10 si esprimerà l'assemblea plenaria. L'europarlamentare dichiara intanto di avere fiducia nei suoi colleghi, ma il voto sarà comunque una prova per capire come intendono schierarsi le famiglie politiche dell'Unione Europea. .

