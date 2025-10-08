Immunità Salis, Gli scenari giudiziari dopo voto Europarlamento

L'Europarlamento ha salvato Ilaria Salis dal ritorno in carcere in Ungheria. Ora che il voto dell'Eurocamera ha confermato l'immunità cosa succederà al processo celebrato a Budapest? Il procedimento a suo carico per presunta aggressione ad un ungherese e due tedeschi, con simpatie neonaziste, è stato sospeso nel giugno del 2024, quando è stata eletta. L'eurodeputata di AVS ha affermato che vuole essere giudicata da un tribunale italiano e l'articolo 9 del nostro codice penale prevede la giurisdizione italiana, anche nel caso di fatti di reato comuni avvenuti all'estero, purché l'imputato sia cittadino italiano e risieda in Italia. Per trasferire il processo nel nostro paese è necessario che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, chieda alla Procura di Milano di aprire un procedimento penale nei suoi confronti. Intanto il voto dell'aula di Strasburgo ha alimentato lo scontro tra Lega e Forza Italia. Matteo Salvini ha accusato gli europarlamentari azzurri di aver tradito nel segreto dell'urna la linea del Partito Popolare per la revoca dell'immunità, accusa rispedita al mittente. "Io credo che sia un peccato che a pochi minuti dalla conclusione del voto in plenaria la preoccupazione di un partito della maggioranza di governo in Italia, per le ragioni legate alle divisioni all'interno del Parlamento europeo, abbia deciso di intavolare questa polemica così rude". Per il PD è giusto accogliere la richiesta di Salis di essere giudicata in Italia. "Ilaria Salis è la prima tra l'altro che ha detto che vuole essere messa a processo. Non ha paura di dimostrare la sua innocenza ma lo vuole fare, in Italia ovviamente, con un processo che sia certamente condotto nel diritto internazionale". .

Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
politica
Manovra, Landini (Cgil) presenterà le proprie proposte
00:01:29 min
| 42 minuti fa
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
politica
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
00:39:15 min
| 3 ore fa
Regionali 2025, il voto in Calabria
politica
Regionali 2025, il voto in Calabria
00:17:35 min
| 3 ore fa
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
politica
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti
00:00:46 min
| 4 ore fa
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
politica
Immunità Salis, Accuse tra Lega e Forza Italia sul voto
00:01:41 min
| 18 ore fa
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
politica
Medioriente, Meloni rivela denuncia a Cpi per genocidio
00:01:18 min
| 19 ore fa
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
politica
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
00:00:54 min
| 20 ore fa
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
politica
Immunità Salis, Tajani: Non si cerchi in Forza Italia chi ha votato per immunità
00:00:29 min
| 21 ore fa
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l'opinione della Santa Sede
politica
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
00:01:51 min
| 21 ore fa
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
politica
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
00:00:29 min
| 21 ore fa
Caso Almasry, la storia di un giallo politico che divide i partiti e accende la polemica
politica
Caso Almasry, la storia di un giallo politico
00:01:50 min
| 22 ore fa
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
politica
Il Confronto, a Skytg24 le idee sulla Toscana e sul mondo di Giani e Tomasi
00:02:15 min
| 22 ore fa
