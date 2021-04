Imprese, Draghi: stiamo studiando nuovi criteri per aiuti

Il Ministero di Economia e Finanze, ora sta pensando ad aggiungere oltre al criterio del fatturato, anche un criterio che riguarda l'utile, l'imponibile fiscale, in altre parole, in maniera tale da vedere esattamente i soggetti che sono stati più colpiti dalla pandemia, col fatturato i pagamenti sono molto rapidi, con l'utilizzo di altri indici di altri parametri, i tempi, non di molto, ma si allungano, ecco, si allungano di varie settimane, 3-4 settimane, rispetto al pagamento immediato, rapidissimo che c'è stato col fatturato. Non vuol dire che il prossimo decreto avrà il fatturato, ancora dentro, ma a questo fatturato si accompagnerà anche un altro criterio, che tenga conto, appunto come dicevo, dell'utile d'impresa o dell'imponibile fiscale.