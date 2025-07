"Sicuramente la giunta Sala ha dimostrato di non essere adeguata a Milano, quindi il mio giudizio non è su questo episodio soltanto, lo dico da sempre. Io credo che Milano abbia bisogno di una guida che non sia quella, che adesso mette insieme Verdi, non Verdi, affaristi, non affaristi, politici perbene e politici con qualche ombra. Io mi auguro che, quando si voterà questo sarà, ma per adesso ricordo solo che quello che chiamavano Salva Milano era salva giunta Saal, come ho detto solo io". .