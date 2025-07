Il garantismo, ti sto dicendo, che non c'entra in questo caso. Perché io mi auguro, che non chiedo le dimissioni, comunque sicuramente non per l'azione giudiziaria. Io l'ho detto prima, molto prima. Ho detto questo è un salva giunta Sala. La giunta Sala dimostri di avere la maggioranza sull'urbanistica, se non ha la maggioranza su una linea che per Milano è essenziale, tragga le conseguenze. .