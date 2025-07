Noi riteniamo che Sala debba dimettersi per l'incapacità di governare una città importantissima nel panorama italiano come Milano e questo al netto delle indagini che faranno il loro corso, capiremo quello che succederà in sede giudiziaria, ma il motivo per il quale Sala si deve dimettere è l'incapacità dimostrata e certificata di gestire una città come Milano, pensiamo ad esempio alla sicurezza.