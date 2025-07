"Noi Moderati non ha mai chiesto le dimissioni di un Sindaco o di un Presidente di Regione o di un Ministro a fronte di avvisi di garanzia o di indagini in corso e continua a non farlo. Quello che ci preoccupa è la paralisi di Milano, che rischia di essere la paralisi di tutta Italia. E allora c'è una responsabilità politica, da 15 anni la Sinistra governa Milano". .