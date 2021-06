Il Presidente Draghi è stato molto interessato, molto attento, molto cordiale e spero che ci saranno tanti altri appuntamenti come questi, insomma, il nostro obiettivo è cercare di cadenzarli per tentare ogni tot tempo di, così, di confrontare le proposte e per quello che ci riguarda fare la nostra parte per dare una mano a questa Nazione, pur nel rispetto dei ruoli e il nostro è il ruolo di un partito d'opposizione.