Intelligence, crescono guerre tradizionali e cyber attacchi

Guerre tradizionali con armi convenzionali e conflitti ibridi con arsenale cibernetico. E' un mondo attraversato da tensioni di diversa natura, quello descritto dalla relazione annuale 2025 della nostra Intelligence sulla politica dell'informazione per la sicurezza a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il Direttore del DIS Vittorio Rizzi e il Direttore dell'AISE Giovanni Caravelli. Mantovano ha esortato Maggioranza ed Opposizione a remare nella stessa direzione: "Quando è in gioco la sicurezza nazionale non dovrebbero esserci spartiti diversi a seconda di chi governa". Mantovano precisa che i numeri evidenziano una recrudescenza della violenza di matrice islamista in Europa e "Abbiamo proposto di rafforzare le norme che furono adottate già dieci anni fa". Nel contesto geopolitico attuale la raccolta informativa ha consentito di rilevare il significativo aumento delle offensive cyber perpetrate da molteplici attori che appaiono verosimilmente contigui ad apparati governativi stranieri. Nel 2024 il monitoraggio della minaccia ibrida ha permesso di individuare Russia e Cina come i protagonisti capaci di campagne in grado di attaccare le debolezze sistemiche dei Paesi occidentali. Sul territorio ucraino si consuma un conflitto tradizionale che ricorda quelli del 900. Dall'inizio del 2024, le truppe di Mosca hanno assunto l'iniziativa in quasi tutti i settori del fronte, concretizzando progressivi guadagni territoriali sempre più ampi. "Nel 2024 si legge si è confermato il trend di progressivo innalzamento del rischio derivante dall'estrema Destra Suprematista internazionale, che spesso si declina in rete attraverso la diffusione di incitazione alla violenza indiscriminata e di impronta politica e razziale. .