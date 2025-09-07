Istruzione ed enti locali, Zangrillo: verso il rinnovo dei contratti

00:00:37 min
|
52 minuti fa

Con le risorse stanziate nelle due manovre di bilancio 23 e 24, siamo riusciti a chiudere quasi tutti i contratti di quella tornata. Mancano all'appello l'istruzione e gli enti locali, ci sono due sindacati, che hanno manifestato molte perplessità e hanno deciso di non firmare, però devo dire che in questo momento mi sembra che uno dei due la UIL abbia accolto il nostro invito ad un riavvicinamento e io ho la sensazione che effettivamente ci possano essere le condizioni per chiudere anche questi due contratti. .

Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidatiRegionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
politica
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
00:00:24 min
| 3 ore fa
pubblicità
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempreRegionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempre
politica
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempre
00:00:21 min
| 4 ore fa
Regionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistraRegionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistra
politica
Regionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistra
00:02:02 min
| 17 ore fa
Regionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo unitiRegionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo uniti
politica
Regionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo uniti
00:00:18 min
| 22 ore fa
Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025
politica
Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025
00:43:14 min
| 22 ore fa
ERROR! Campania, De Luca: nessuna pregiudiziale su nomi ma prima programmaERROR! Campania, De Luca: nessuna pregiudiziale su nomi ma prima programma
politica
Campania, De Luca: no pregiudiziale su nomi, prima programma
00:00:32 min
| 22 ore fa
Puglia, De Luca: Schlein è stata molto paziente, ma no sceneggiatePuglia, De Luca: Schlein è stata molto paziente, ma no sceneggiate
politica
Puglia, De Luca: Schlein molto paziente, ma no sceneggiate
00:00:28 min
| 22 ore fa
ERROR! Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamentoERROR! Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamento
politica
Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamento
00:00:20 min
| 1 giorno fa
Renzi: Meloni sogna i pieni poteri, per fortuna c'è MattarellaRenzi: Meloni sogna i pieni poteri, per fortuna c'è Mattarella
politica
Renzi: Meloni sogna pieni poteri, per fortuna c'è Mattarella
00:00:19 min
| 1 giorno fa
ERROR! Presidente della Camera Fontana al G7 dei ParlamentiERROR! Presidente della Camera Fontana al G7 dei Parlamenti
politica
Presidente della Camera Fontana al G7 dei Parlamenti
00:00:39 min
| 1 giorno fa
Regionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimiranteRegionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimirante
politica
Regionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimirante
00:00:21 min
| 1 giorno fa
Regionali 2025, Decaro candidato governatore in PugliaRegionali 2025, Decaro candidato governatore in Puglia
politica
Regionali 2025, Decaro candidato governatore in Puglia
00:02:03 min
| 1 giorno fa
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidatiRegionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
politica
Regionali, Schlein: la destra litiga ancora sui candidati
00:00:24 min
| 3 ore fa
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempreRegionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempre
politica
Regionali, Urso: a sinistra essere uniti è una novità, noi lo siamo sempre
00:00:21 min
| 4 ore fa
Regionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistraRegionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistra
politica
Regionali, il Pd ufficializza i candidati per il centrosinistra
00:02:02 min
| 17 ore fa
Regionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo unitiRegionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo uniti
politica
Regionali, Malan: arriveremo con un nome, ma siamo uniti
00:00:18 min
| 22 ore fa
Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025
politica
Sky TG25, la puntata del 6 settembre 2025
00:43:14 min
| 22 ore fa
ERROR! Campania, De Luca: nessuna pregiudiziale su nomi ma prima programmaERROR! Campania, De Luca: nessuna pregiudiziale su nomi ma prima programma
politica
Campania, De Luca: no pregiudiziale su nomi, prima programma
00:00:32 min
| 22 ore fa
Puglia, De Luca: Schlein è stata molto paziente, ma no sceneggiatePuglia, De Luca: Schlein è stata molto paziente, ma no sceneggiate
politica
Puglia, De Luca: Schlein molto paziente, ma no sceneggiate
00:00:28 min
| 22 ore fa
ERROR! Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamentoERROR! Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamento
politica
Puglia, Conte: Decaro garante di un vero rinnovamento
00:00:20 min
| 1 giorno fa
Renzi: Meloni sogna i pieni poteri, per fortuna c'è MattarellaRenzi: Meloni sogna i pieni poteri, per fortuna c'è Mattarella
politica
Renzi: Meloni sogna pieni poteri, per fortuna c'è Mattarella
00:00:19 min
| 1 giorno fa
ERROR! Presidente della Camera Fontana al G7 dei ParlamentiERROR! Presidente della Camera Fontana al G7 dei Parlamenti
politica
Presidente della Camera Fontana al G7 dei Parlamenti
00:00:39 min
| 1 giorno fa
Regionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimiranteRegionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimirante
politica
Regionali Puglia, Boccia: Emiliano generoso e lungimirante
00:00:21 min
| 1 giorno fa
Regionali 2025, Decaro candidato governatore in PugliaRegionali 2025, Decaro candidato governatore in Puglia
politica
Regionali 2025, Decaro candidato governatore in Puglia
00:02:03 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità