Ius scholae, Berlusconi: Non è priorità per il Paese

Se voleva tirare un colpo, anzi un colpetto a Tajani, Piersilvio Berlusconi lo ha fatto parlando con i giornalisti a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset. "Lo Ius Scholae? Sono più contro che a favore", ha detto l'AD del gruppo. "Mi spiace per Tajani perché so di dargli un colpetto, ma non è il momento, non mi sembra che sia tra le 5 priorità del Paese". Comunque convinto, Piersilvio, che la proposta di legge non sia mal formulata, ma possa essere migliorata. Pronta la replica del Vicepremier e Ministro degli Esteri: "Anche io ho sempre detto che lo Ius Scholae non è una priorità, quindi siamo in perfetta sintonia", ha risposto Tajani. "Ho le mie idee, non le cambio e sono pronto a spiegarle nel modo migliore a tutti. Tra le priorità di Forza Italia c'è la riforma della giustizia". Più che in linea col numero uno di Mediaset Matteo Salvini, che dalla Cina commenta: "partita chiusa, tema archiviato, se ne occuperà semmai la sinistra fra 30 anni, se vincerà". Lo stop allo Ius Scholae sì, seguire le orme del padre per ora no, ma per la prima volta esplicitamente Piersilvio Berlusconi non ha escluso un impegno diretto in politica. "Io ho 56 anni, mio padre ne aveva 58 quando entrò in politica", spiega. "Oggi non ho nessuna intenzione, non ci penso, ma guardando al futuro non lo escludo". Con l'appello a guardare avanti, a cercare volti nuovi in quello spazio gigante che c'è al centro. "Se scendesse in politica sarebbe una cosa ottima", commenta Tajani, che rivendica di aver spalancato a volti nuovi le porte di Forza Italia. Infine da Piersilvio Berlusconi arriva una menzione per il Governo e la Premier Meloni, che l'AD del Biscione promuove a pieni voti. "Abbiamo messo su il miglior Governo d'Europa ma Bendicenti, Sky TG 24. .