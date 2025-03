Sono felice di questa preziosa opportunità di parlare ai nostri ragazzi. Loro hanno bisogno di comunicare con noi, della nostra attenzione, del nostro ascolto. Solo così sarà possibile trasmettere il nostro amore, non lasciarli mai soli, educarli ai valori fondamentali e universali che sono la vera prevenzione ai reati. Valori come lealtà, onestà, sincerità, amicizia, inclusione, gentilezza e soprattutto rispetto per la famiglia, la scuola, le istituzioni e la legalità. .