La Guida: Calabria e Marche, il potere che non logora

8 ore fa

2 a 0, palla al centro. Marche e Calabria, due candidati provenienti dai maggiori partiti del Campo Largo, PD e 5 Stelle, e due sconfitte. Entrambe attese, ma entrambe di misura talmente larga che è difficile trarre indicazioni costruttive, una strada futura da intraprendere. Cosa che, almeno questa, all vigilia, le forze di Centro-Sinistra potevano sperare. In campo c'erano probabilmente i migliori competitor possibili per quella parte. Ricci nelle Marche, esperto amministratore, volto tra i più popolari e conosciuti del PD e Tridico in Calabria, ex presidente dell'Inps, uomo importante nella stagione di governo dei 5 Stelle. La questione giudiziaria equamente distribuita: problemi per Ricci, problemi per Occhiuto, che ha addirittura anticipato le elezioni ritenendoli ininfluenti quei problemi. E così sono stati, ininfluenti. Ricci non ha perso per quei problemi, Occhiuto ha vinto nonostante quelli. E sembrano lontani i tempi in cui una questione morale poteva fare ombra a una carriera politica. Rimane il fatto che il Centro-Destra mantiene le due regioni in mano agli stessi uomini, la cui esperienza di governo, evidentemente e andreottianamente non ha logorato. E il Centro-Sinistra invece si ritrova con i due maggiori partiti invece logorati, con possibili tensioni anche interne che con ogni probabilità accompagneranno, anzi, hanno già accompagnato le prossime elezioni: Puglia, Campania, Toscana. Sulla carta tre vittorie per il Campo Largo ma, appunto per questo, c'è molto da perdere se qualcosa andasse contro le previsioni. Se non sarà un 3 a 3, irrealistico che il Veneto sia contendibile per il Centro-Sinistra, il percorso verso le elezioni politiche sarà durissimo per le opposizioni e per i loro leader. Le piazze piene li avevano fatti sorridere, pensando a una coincidenza tra quella folla e l'elettorato di Centro-Sinistra. E può anche darsi, ma è certo che quella folla scende di buon grado in piazza a farsi vedere e sentire contro le stragi quotidiane a Gaza, ma non altrettanto volentieri va al seggio per votare per l'opposizione. Ancora qualche anno fa si diceva che l'astensione danneggiava la destra. Qualcosa è cambiato. .

Regionali 2025, Meloni: Vittoria per buongoverno CalabriaRegionali 2025, Meloni: Vittoria per buongoverno Calabria
Regionali 2025, Meloni: Vittoria per buongoverno Calabria
Occhiuto: ora pacificare regione dopo campagna violentaOcchiuto: ora pacificare regione dopo campagna violenta
Occhiuto: ora pacificare regione dopo campagna violenta
Tridico: fatto i complimenti a Occhiuto, campagna breve, ci ha colto di sorpresaTridico: fatto i complimenti a Occhiuto, campagna breve, ci ha colto di sorpresa
Tridico: fatto i complimenti a Occhiuto, campagna breve, ci ha colto di sorpresa
Flotilla, Tajani annuncia il rientro degli ultimi 15 italianiFlotilla, Tajani annuncia il rientro degli ultimi 15 italiani
Flotilla, Tajani annuncia rientro degli ultimi 15 italiani
Regionali 2025, si vota in Calabria, le ragioni dell'astensioneRegionali 2025, si vota in Calabria, le ragioni dell'astensione
Regionali 2025, si vota in Calabria, le ragioni dell'astensione
Regionali Calabria, le ore del voto, una sfida a 3Regionali Calabria, le ore del voto, una sfida a 3
Regionali Calabria, le ore del voto, una sfida a 3
Leopolda 13, casa riformista progetto alternativo a meloniLeopolda 13, casa riformista progetto alternativo a meloni
Leopolda 13, casa riformista progetto alternativo a Meloni
Tajani: pace a Gaza è più vicina. Lega pensa a legge con garanzie finanziarie per cortei a rischioTajani: pace a Gaza è più vicina. Lega pensa a legge con garanzie finanziarie per cortei a rischio
Medio Oriente, Tajani: pace a Gaza è più vicina
ERROR! Gaza, Lupi: inammissibili in piazza slogan sul 7 ottobreERROR! Gaza, Lupi: inammissibili in piazza slogan sul 7 ottobre
Gaza, Lupi: inammissibili in piazza slogan sul 7 ottobre
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fareGaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fare
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia
ERROR! M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fareERROR! M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fare
M5s: società civile fa ciò che Governo non ha coraggio
Corteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignitàCorteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignità
Corteo per Gaza, Fratoianni: "Qui la marea della dignità"
