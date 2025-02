La Guida: Conte, il PD e la guerra persa

Ascoltata con attenzione l'intervista a Giuseppe Conte a Start, condotta da Giovanna Pancheri, resta in testa una certa aggressiva chiarezza nell'esprimere le posizioni sue e dei Cinquestelle sui vari oggetti che compongono il panorama politico di questi giorni e restano un paio di espressioni più impresse di altre. La guerra è persa e i Cinquestelle sono testardamente generosi. Adesso entrambe le espressioni, la seconda forse contro l'apparenza, sembrano un problema sulla strada che porterebbe a cogliere l'occasione di una manifestazione unitaria di tutte le opposizioni contro il governo Meloni. Occasione che pareva alla portata perché quasi invariabilmente a questo centrosinistra si rimprovera di essere molto capace di unirsi contro qualcosa, tipicamente il governo, ma poco capace invece di proposte comuni. Tant'è che Elly Schlein, da mesi insiste su questioni che non temono dissenso, sanità e scuola. Ma insomma, fare una manifestazione insieme contro il governo sembrava una cosa alla portata pure se certo c'è sempre il problema di chi prende l'iniziativa, se non è il tuo partito. E invece non pare sia questo il caso. Nell'intervista Conte dice e ripete a voce molto alta che la guerra è persa ed è comunque tardi ma sarebbe ora che tutti se ne rendessero conto. Lui lo ha fatto a due mesi dall'inizio del conflitto e se gli avessero dato retta sarebbe finita con il primo tentativo di trattativa ad Ankara. Non è esattamente quello che dicono al PD, ed è quasi esattamente, invece quello che in parte pensa e in parte, dice Salvini. Ma il problema della manifestazione non è tanto questo, quanto che nella piattaforma contro il governo entra il tema delle armi. In che modo, Conte lo ha spiegato molto chiaramente: una maggiore spesa in armi non dà maggiore sicurezza, serve un nuovo ordine mondiale e quindi la politica. Il nuovo ordine mondiale mette sempre un po' di paura. Ma la questione delle armi sembra un divieto d'accesso per il PD alla manifestazione. PD, che sulla necessità di un riarmo su base europea ha smesso da un po' di essere perplesso, preferirebbe debito comune dedicato, ma riconosce insieme alla Commissione Europea, che sostiene, che si fa quel che si può. E forse lo scorporo di armi e difesa dal patto di stabilità è quello che si può. E così, se abbiamo capito bene, testardamente o no, addio piazza unitaria. .