La Guida: Europa, l'assenza che pesa

È vero, nulla garantisce per il Medio Oriente un domani come quello che l'accordo di Sharm prova a disegnare. E però queste sono ore di sollievo per il mondo intero, il mondo che ha assistito alla mattanza del 07/10, il mondo che ha assistito al cadere delle regole più elementari del diritto internazionale, anche in tempo di guerra, ad opera del governo israeliano in tutti questi mesi di risposta armata, che spesso ha preso forma di vendetta. Potrebbe allora sembrare inopportuno dolersi di qualcosa in ore come quelle che stiamo vivendo e però forse è utile riflettere e quindi porsi un serio problema su qualcuno che sì è andato in Egitto, ma in realtà è pressoché invisibile a Sharm el Sheikh, perché Bruxelles non ha un ruolo da rivendicare presso nessuna delle parti in causa non c'è stata prima non c'è stata durante il conflitto. Che peso può avere ora ad un tavolo che decide o almeno vorrebbe decidere le sorti di una parte del mondo, pure così vicina, quasi confinante. Lo scarso peso ormai sembra un fatto naturale da accettare per l'Europa, un fatto giusto. Sarebbe interessante essere pure noi invisibili e passare qualche ora nelle stanze della Commissione Europea, capire se la soddisfazione del mondo è anche quella dei Commissari e della Presidente Von der Leyen, o se invece non si rendano conto che il famoso numero che bisognerebbe chiamare per parlare con l'Europa suona ancora quasi sempre a vuoto e che quindi c'è molto, molto da lavorare. .

Tregua Gaza, Schlein: ora assicurare pace stabile e duratura
Tregua Gaza, Schlein: ora assicurare pace stabile e duratura
Tregua Gaza, Meloni: ora evitare di scaldare animi, serve lucidità
Gaza, Meloni: ora evitare di scaldare animi, serve lucidità
Tregua Gaza, Meloni: disponibili per forza di stabilizzazione
Tregua Gaza, Meloni: disponibili per forza stabilizzazione
Papa al Quirinale, nelle stanze della visita ufficiale
Papa al Quirinale, nelle stanze della visita ufficiale
Toscana, Tomasi: auguri a Giani, continueremo in consiglio nostre battaglie
Toscana, Tomasi: auguri a Giani, continueremo in consiglio nostre battaglie
Regionali 2025, Schlein: coalizione progressista è in salute, abbiamo appena cominciato
Regionali 2025, Schlein: coalizione progressista è in salute
Regionali 2025, Giani: per me è soddisfazione, Toscana vota seguendo suoi valori
Regionali 2025, Giani: per me è soddisfazione, Toscana vota seguendo suoi valori
Polemica su Roccella ele "gite" ad Auschwitz. Lei: li hopunti nel vivo
Polemica su ministra Roccella e "gite" ad Auschwitz
Voto Toscana, candidati al seggio
Voto Toscana, i candidati al seggio
Gaza, Meloni in Egitto per piano di pace, prende forma impegno italiano nella striscia
Meloni in Egitto per piano pace. Prende forma impegno Italia
Schlein: pace giusta per palestinesi, serve riconoscimento del loro Stato
Schlein: pace giusta per i palestinesi
Tregua Gaza, Piantedosi: Dopo 7 ottobre manipolazone della realtà
Gaza, Piantedosi: Dopo 7 ottobre manipolazione della realtà
