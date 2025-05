La Guida. Gaza: gli aggettivi, i numeri e le cose non fatte

Nell'informativa resa alle Camere dal Ministro degli Esteri sulla tragedia di Gaza, qualcosa di nuovo c'è. E sono gli aggettivi, soprattutto: cambiano il colore degli avvenimenti che Tajani prova a valutare, e lo fanno scuro, molto. Il conflitto è "devastante", il dolore è "immenso", il prezzo "altissimo". Assolutamente "drammatiche" e "inaccettabili" le forme di reazione del governo israeliano al pur terribile e insensato atto terroristico del 7 ottobre. In questo clima scurissimo, i bombardamenti devono finire. Aggiungeremmo: prima che ci sia solo morte. Gli aggettivi sono la parte forse più efficace della relazione del Ministro degli Esteri, il resto meno. I numeri, soprattutto, quelli che vorrebbero essere elemento positivo. 15 camion italiani di aiuti alimentari per un popolo che muore di fame, 700 persone evacuate a fronte di decine di migliaia di morti e altri 31, forse, nelle prossime ore, 133 bambini curati in strutture italiane. Ed è giusto ringraziare chi ha realizzato questi numeri. Ma appaiono così poco rilevanti rispetto alla distruzione e alla sofferenza, parole del Ministro, che sembra fuori luogo anche citarli in una circostanza dove ci si aspetta, soprattutto, una valutazione politica degli avvenimenti. E così come poco rilevanti sono state, alla luce dei fatti e comportamenti, tutte le richieste di spiegazioni insieme alle varie reprimende che il governo italiano ha rivolto a quello israeliano, e che Tajani ha puntualmente ricordato. Poco rilevante, addirittura irrealistico, anche il continuo richiamo ai due Stati e ai due popoli se non si ritiene il riconoscimento della Palestina, almeno, almeno, una possibilità da considerare. È poco rilevante invocare anche il cessate il fuoco se non si ricorre a sanzioni importanti contro Tel Aviv, economiche e non. Ancor di più perché Israele è una democrazia, è uno stato considerato amico, quelle sanzioni hanno senso. E infine, giusta la preoccupazione per l'antisemitismo: odioso e in pericolosa crescita. Come doverosa è la distinzione tra il popolo ebraico, il suo governo e il suo leader Benjamin Netanyahu. I cui comportamenti sono disgraziatamente il migliore spot per la diffusione del sempre e per sempre maledetto sentimento antiebraico. .