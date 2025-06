La Guida: Governo, opposizione e l'enigma Trump

È difficile capire se la tregua tra Israele e Iran sia il frutto di un raffinato e inedito disegno diplomatico firmato da Donald Trump, tanto inedito aver previsto pure il lancio di varie bombe fine di mondo sui siti nucleari della repubblica islamica come strumento di pacificazione, oppure se assistiamo a qualcosa di simile a ciò che accade con gli orologi rotti che un paio di volte al giorno segnano un'ora indiscutibilmente esatta. Questa difficoltà, questa incertezza riverbera con tutta evidenza sulla politica italiana, e in questo momento quello che appare come un successo americano rende prezioso l'atteggiamento sempre cauto, di cui abbiamo qui parlato più volte del Governo italiano. La premier non ha mai pronunciato parole di aperta critica nei confronti di Donald Trump, nonostante in molti la sollecitassero e con qualche motivo. E oggi si ritrova però a cena con e accanto al presidente quasi simbolo di una continuità e di una coerenza che per ora, non appartiene, non appartengono a The Donald. In queste ore sembra un privilegio, l'esperienza suggerirebbe comunque cautela. Ci sono vantaggi. Basta dire che in chiave di difesa del territorio le basi americane su quello italiano possono sì essere fonte di qualche imbarazzo in momenti critici, ma sul piano della sicurezza nazionale sono una protezione, che non potremmo permetterci con mezzi nostri. E bisogna tenerne conto quando si evocano fughe in avanti troppo precipitose. Se per l'opposizione può essere il terreno dove coltivare ideali, infatti per un governo la politica estera vive soprattutto del principio di realtà. Il Meloni è spiccato, si direbbe istintivo, e in un momento in cui le realtà cambiano così rapidamente, è una dote. Va appena notato che le vittorie di Trump attenuano le differenze interne alla maggioranza sulla vicinanza al presidente americano, che a volte sono apparse un rischio concreto di rottura. E poi la politica estera giova ripeterlo, mai come in questo momento è cartina tornasole pure dei rapporti interni al centrosinistra, ed è un inedito in questi mesi, piuttosto che essere la pietra angolare su cui edificare un'alleanza è il primo problema da risolvere. E mette in evidenza come la lotta per la leadership dell'opposizione non sia affatto sopita. Giuseppe Conte continua a proporsi come il leader di un movimento d'opinione pacifista che è sempre stato contiguo, se non integrato al PD e non rinuncia a distinguo che non hanno nessuna speranza di ricomporsi in una visione unitaria. Per esempio, richiamare il ritorno al gas russo in una risoluzione parlamentare è senza dubbio uno di questi distinguo. .