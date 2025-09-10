La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen

Difficile dire se la sensazione di pericolo sia più alimentata dalle parole di Ursula von Der Leyen o dagli indizi di guerra in Polonia. E fa impressione il fatto che il discorso sullo Stato dell'Unione, il primo del secondo mandato, sia proprio diviso in due, l'agenda per un'unione di pace e un'altra per un' Europa di guerra, in guerra. Entrambe le agende paiono molto ambiziose, verrebbe da dire troppo ambiziose per quello che costano tra gli investimenti di Difesa, tanti e su molteplici livelli, le frontiere interne, la NATO, l'Ucraina e poi i soldi per l'Unione di pace da spendere per l'energia, per la competitività, per un futuro green al quale, almeno nei programmi e per fortuna non si rinuncia. Il bilancio europeo dovrebbe crescere di molto ed è per niente facile. Ma la sorte delle intenzioni è strettamente legata pure alla loro sostenibilità politica e anche questa quanto meno dubbia Von der Leyen pone come precondizione per realizzare l'ampio programma la caduta della regola dell'unanimità e ha ragione. e lega poi qualsiasi aiuto europeo agli Stati membri e al rispetto dello Stato di Diritto. Ed è difficile darle torto, perché in fondo, quando parliamo di difesa dell'Europa, parliamo proprio della difesa di quello Stato di quel modo di vivere. Guarda caso proprio gli Stati indiziati di non rispettare quel modo sono irriducibili oppositori del superamento dell'unanimità e il cane si morde la coda. ancora per quanto riguarda la sostenibilità politica, il progetto è talmente ambizioso che avrebbe bisogno di un appoggio amplissimo tra i cittadini, ma prima ancora tra le forze politiche non c'è. Basta guardare alla nostra Italia su tutti gli argomenti sollevati da Von der Leyen, compreso un significativo cambio d'atteggiamento nei confronti di Israele il consenso è tutt'altro che omogeneo anche all'interno degli opposti schieramenti di Maggioranza e Opposizione e vale tanto per l'agenda di un'Europa di pace quanto per quella di un'Europa di guerra. E nel mezzo di questi due scenari ci capita di vivere oggi. .