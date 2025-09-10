La Guida: Guerra e pace, le due Europe di Von der Leyen

Difficile dire se la sensazione di pericolo sia più alimentata dalle parole di Ursula von Der Leyen o dagli indizi di guerra in Polonia. E fa impressione il fatto che il discorso sullo Stato dell'Unione, il primo del secondo mandato, sia proprio diviso in due, l'agenda per un'unione di pace e un'altra per un' Europa di guerra, in guerra. Entrambe le agende paiono molto ambiziose, verrebbe da dire troppo ambiziose per quello che costano tra gli investimenti di Difesa, tanti e su molteplici livelli, le frontiere interne, la NATO, l'Ucraina e poi i soldi per l'Unione di pace da spendere per l'energia, per la competitività, per un futuro green al quale, almeno nei programmi e per fortuna non si rinuncia. Il bilancio europeo dovrebbe crescere di molto ed è per niente facile. Ma la sorte delle intenzioni è strettamente legata pure alla loro sostenibilità politica e anche questa quanto meno dubbia Von der Leyen pone come precondizione per realizzare l'ampio programma la caduta della regola dell'unanimità e ha ragione. e lega poi qualsiasi aiuto europeo agli Stati membri e al rispetto dello Stato di Diritto. Ed è difficile darle torto, perché in fondo, quando parliamo di difesa dell'Europa, parliamo proprio della difesa di quello Stato di quel modo di vivere. Guarda caso proprio gli Stati indiziati di non rispettare quel modo sono irriducibili oppositori del superamento dell'unanimità e il cane si morde la coda. ancora per quanto riguarda la sostenibilità politica, il progetto è talmente ambizioso che avrebbe bisogno di un appoggio amplissimo tra i cittadini, ma prima ancora tra le forze politiche non c'è. Basta guardare alla nostra Italia su tutti gli argomenti sollevati da Von der Leyen, compreso un significativo cambio d'atteggiamento nei confronti di Israele il consenso è tutt'altro che omogeneo anche all'interno degli opposti schieramenti di Maggioranza e Opposizione e vale tanto per l'agenda di un'Europa di pace quanto per quella di un'Europa di guerra. E nel mezzo di questi due scenari ci capita di vivere oggi. .

Spese militari, Bonelli: A Meloni dico: la pace non si prepara con la guerra
politica
Bonelli: A Meloni dico la pace non si prepara con la guerra
00:00:27 min
17 minuti fa
Mattarella in Slovenia: "preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
politica
Mattarella: "Preoccupa rischio conflitti incontrollabili"
00:00:47 min
53 minuti fa
Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
politica
Regionali 2025: voto in autunno, incognite nel centrodestra
00:03:59 min
2 ore fa
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
politica
Crosetto: inaccettabile l'attacco russo in Polonia
00:00:31 min
2 ore fa
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
politica
Pietro Senaldi e Claudio Cerasa sui fatti del giorno
00:20:21 min
4 ore fa
Caso Almasri, Gelmini(Noi Moderati): Per Bartolozzi, autorizzazione a procedere atto dovuto
politica
Almasri, Gelmini: autorizzazione a procedere atto dovuto
00:00:31 min
7 ore fa
Caso Almasri. Maiorino (M5S)
politica
Caso Almasri. Maiorino (M5S)
00:00:22 min
7 ore fa
Qatar,Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
politica
Qatar, Tajani: così Israele allontana il cessate il fuoco
00:00:12 min
19 ore fa
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
politica
Meloni: vicini al Qatar, Italia contro ogni escalation
00:01:36 min
19 ore fa
Caso Almasri: Bartolozzi indagata, maggioranza serena
politica
Caso Almasri. Bartolozzi indagata, maggioranza serena
00:02:06 min
19 ore fa
Almasri, dall'arresto al rilascio alle polemiche, le tappe della vicenda
politica
Almasri, l'arresto, il rilascio e le polemiche: le tappe
00:01:50 min
1 giorno fa
La Guida: La Francia cade, viva la Francia
politica
La Guida: La Francia cade, viva la Francia
00:02:38 min
1 giorno fa
