La Guida: I dazi e la strada obbligata di Giorgia Meloni

Le opposizioni lamentano la lentezza e l'indecisione del governo di Giorgia Meloni, in primo luogo, nell'approntare misure di contrasto allo shock commerciale indotto dai dazi trumpiani e nello scegliere in maniera chiara e consequenziale tra l'amicizia con la Casa Bianca e l'appartenenza all'Unione Europea. Entrambe sembrano poco motivate se si guarda a quello che è successo e detto nelle ultime ore. Complice pure il Presidente americano che descrive senza alcun imbarazzo paesi alleati e non, tutti in fila in attesa di baciargli le terga e magari ottenere qualche elemosina, la posizione della Presidente del Consiglio, almeno nelle intenzioni della vigilia, è chiara: provare a far valere una certa amicizia politica, finora non smentita, per cercare un senso economico alle decisioni di Trump, portando in dote una proposta forte dell'Europa 0 dazi contro 0 dazi. Sarà un faccia a faccia, sarà il primo, sarà 48 ore dopo l'entrata in vigore della prima tranche dei controdazi europei, non sarà per nulla facile e non si potrà contare su nessuna cortesia per gli ospiti. E c'è però la speranza fondata che sia un incontro rivelatore, chiarisca cioè se i dazi americani siano uno strumento economico per obiettivi economici, e allora uno spazio di trattativa ci sarà, oppure siano principalmente lo strumento per creare la fila per baciare le terga del presidente. E allora c'è poco da trattare. L'altra critica dell'opposizione è riferita alla scarsa reattività sulle misure di ristoro per il sistema Italia. Anche qui nelle ultime ore, le critiche appaiono meno giustificate. Il governo propone l'unica cosa che può proporre: distrarre fondi disponibili, e finora destinati ad altro, per tamponare l'emergenza. Ci vuole l'autorizzazione di Bruxelles, ma non sarebbero pochi, e soprattutto non peggiorerebbero la nostra situazione debitoria, rischiando così di mettere in campo un rimedio peggiore del danno. Su questo però certo si può fare una riflessione amara. Parte dei fondi arriverebbe da quelli rimasti inutilizzati dal programma Transizione 5.0, circa 5 miliardi e mezzo, su poco più di 6. Dovevano aiutare una trasformazione strutturale dell'industria italiana sempre più necessaria e invece bisognerà intervenire sull'ennesima urgenza. È la storia della nostra politica industriale. E non solo. .