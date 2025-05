La Guida: Il centrodestra e la sconfitta che non preoccupa

Il Governo e la Maggioranza appaiono relativamente poco preoccupati dai risultati del primo turno di queste amministrative di primavera. Il risultato a Ravenna, ricordano era scontato, a Matera e a Taranto si va al ballottaggio in situazioni politiche, poco assimilabili rispetto agli schieramenti della Maggioranza e dell'Opposizione in Parlamento. Sono esperimenti che sembrano poco significativi per il futuro e per di più i pronostici sembrano piuttosto aperti. La sconfitta chiara per il Centro Destra è quella di Genova, che è una vittoria altrettanto chiara per la parte opposta e soprattutto per chi nel Centro Sinistra continua ad essere ostinatamente unitario, come Elly Schlein Il cammino insieme continua a essere molto molto difficile, il risultato di Genova è incoraggiante però soprattutto per il PD, che continua a crescere nelle città. Il divorzio di Genova dai Cinque Stelle invece si stabilizza e il Movimento non può e non vuole trarre indicazioni strategiche da elezioni locali in cui è spesso costretto a far parte della coalizione per adesione e con scarsa convinzione. E chissà che non sia anche questo il motivo, la scarsa convinzione per cui gli elettori di Sinistra premiano Schlein più che Conte. E poi il candidato alle amministrative è quasi tutto e Salis era l'ideale per mettere d'accordo. Al momento, però, è difficile pensare che il metodo Genova sia una strada tracciata per il Centro Sinistra, altre elezioni locali in passato e altre vittorie facevano pensare a un percorso virtuoso che si è regolarmente interrotto. E' per questo forse che il Centro Sinistra si diceva non è più di tanto preoccupato. Taranto e Matera restano contendibili e non solo le divisioni sono magari rumorose e interessanti per chi segue la politica da vicino, ma non hanno mai portato a fratture vere e proprie. L'ultimo da quelle parti fu Uffini. Da allora nessuno ha più pensato di seguire il suo esempio. Tornando al Centro Sinistra si attende una nuova epifania di unità alla manifestazione pro Palestina se e quando si terrà è nel DNA del Centro Sinistra, quella manifestazione, ma ad alto rischio strumentalizzazione, a seconda di quello che succederà, potrebbe essere un passo avanti verso il cammino unitario, oppure il contrario. .