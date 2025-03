La Guida: Il Pd, il riarmo e la guerriglia a Schlein

Non tutti, certo, ma tanti contro Elly Schlein e non si parla dell'opinione generale pubblica, diciamo. Si parla del suo PD, gli scettici. Da sempre, ormai un po' di tempo è passato sulla possibilità di unire i cosiddetti riformisti di formazione cattolica. I socialisti socialdemocratici, ex comunisti, contavano i giorni prima che per l'ennesima volta qualcuno cercasse di mettere in difficoltà serie la segretaria. Poche ore fa è successo, si invoca un congresso straordinario. Lo fa Luigi Zanda, uno dei fondatori del PD riformista, appunto di formazione cattolica. Si deve parlare delle posizioni espresse dalla segretaria in politica estera della critica esplicita al progetto di riarmare l'Europa di Ursula Von der Leyen. Quella critica sarebbe antieuropeista, fuori dal solco in cui è nato e cresciuto il Pd. Se bisogna uscire da quel solco ci vuole un congresso straordinario. Per quanto il solco è profondo e dentro la parola congresso c'è sempre la possibilità di riconferma del segretario. Ma anche la defenestrazione, la tradizione, appunto. A favore del progetto di Ursula, nomi illustri più o meno PD, più o meno in attività. Prodi, Gentiloni, da ultimo Enrico Letta, attenti a non scontrarsi manifestamente con la segretaria. E però dicono che certo l'obiettivo è la difesa comune. Ma la tappa intermedia inevitabile è il riarmo dei Paesi membri con qualche offerta speciale, un po' di fondi europei, un po' di debito comune, un po' di eccezioni al patto di stabilità che possono da una parte alimentare e dall'altra testimoniare uno spirito di unità ritrovato. Insomma, il Riarm Ue è prima di tutto uno spirito europeista al quale il Pd non può che aderire. E invece il Pd di Schlein non aderisce innanzitutto per il nome, che sembra già una parola di guerra. E poi perché rammenta chi appoggia la Schlein, se ognuno prende risorse europee per costruire la sua difesa nazionale con armamenti e tecnologie diverse, difficili da far dialogare tra loro, la difesa comune potrebbe allontanarsi invece che il contrario. Opinioni da considerare entrambe. Difficile però che portino a un congresso. Schlein ha consenso e ha fatto crescere il partito pure per quelli che non l'apprezzano. E questo vuol dire molto scontrarsi e perdere significa uscire dalle liste elettorali, che sono più roba del segretario che di qualsiasi altro. Resta il fatto che in un Paese mai così sfilacciato sulla politica estera, con il governo che ha a che fare con l'opposizione interna della Lega, il PD è l'unico partito diviso addirittura al suo interno. E Salvini che invita Meloni a dar retta a Schlein, non è una bella pubblicità, a sinistra. .