La Guida: Israele, l'Italia e le sanzioni

Dopo le ultime dichiarazioni di Antonio Tajani, e il significativo silenzio sull'argomento di Giorgia Meloni, l'Italia si può annoverare con certezza tra i Paesi tiepidi sulle sanzioni a Israele per le stragi e l'occupazione di Gaza. L'ascolto delle sanzioni che la Commissione Europea propone per Netanyahu e i suoi non sarà propedeutico a un via libera da parte del Governo italiano. Si potrà dire sì a quelle che colpiranno, semmai, alcuni Ministri che parlano e agiscono a Tel Aviv. E si potrà dire sì, semmai, a quelle che colpiranno i coloni violenti che di giorno in giorno sottraggono territorio anche ai palestinesi di Cisgiordania. Poco altro, da quello che si capisce. I risultati di questi interventi di piccolo cabotaggio sono quanto mai dubbi. I Ministri di cui si parla, animati da uno spirito mistico-messianico-religioso la cui predisposizione alla violenza è forse pari solo a quella dei nemici di Hamas, non sembrano personaggi tali da cambiare i loro atteggiamenti a seguito di sanzioni economiche e personali, ma poi quali?, che l'Italia potrebbe applicare. Le presunte sanzioni ai coloni, poi, andrebbero un po' spiegate. Di cosa si tratta esattamente? Con quale logica uno Stato estero punisce i cittadini di un altro Stato per un comportamento che dovrebbe essere punito dal loro Governo e che invece dal loro Governo è non solo tollerato ma sostenuto? E, ancora. Non si vuole, e con qualche ragione, riconoscere lo Stato di Palestina prima che esista. Ma non si capisce con quale senso di realtà si parli ancora di una soluzione a due Stati con quello che succede sul campo, dove tutto parla della ferma intenzione di Israele, e soprattutto di Netanyahu e i suoi, di non lasciare che un ricordo della Palestina. C'è qualcosa da fare? Beh, sì. Specie dopo che anche l'ONU ha sdoganato la parola genocidio per definire l'operato di Israele. Si possono appoggiare, per esempio, le cause contro Netanyahu delle Corti Internazionali e applicare sanzioni economiche, specie all'industria militare. Si può chiedere, con l'insistenza necessaria, a Israele di lasciare accesso alla Striscia per le organizzazioni internazionali, garantendo l'incolumità degli operatori. Ecco, il sentimento a favore di queste azioni, in Italia, è evidente. La paura di una perdita di consenso potrebbe muovere il Governo italiano almeno verso qualcuna di queste linee di condotta. .