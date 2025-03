La Guida: La Lega, il congresso, il capitano insostituibile

Mica male un congresso ogni otto anni. Tanti ne sono passati dall'ultimo della Lega prima del Papete dei gialloverdi dell'appoggio a Draghi del governo Meloni. Tutte cose importanti, ognuno a suo modo. Una svolta sempre voluta e guidata dal Comandante Matteo Salvini. Succede di nuovo il congresso a Firenze, né a Nord né a Sud. E per entrambi la tentazione c'era. Ma nel centro Italia e in Toscana, dove fra poco si vota. Uno pensa "Beh, un congresso, dopo otto anni ci saranno un sacco di cose che cambiano". Può darsi, ma non il Capitano rimarrà al suo posto, perché è Salvini semmai a cambiare se stesso non la Lega a cambiare il Segretario. E poi direbbe un Silvio Berlusconi in forma, "Gente con il quid non se ne vede". Oddio, Zaia il suo quid ce l'avrebbe pure a dire il vero fa capire e si capisce che la pensa diversamente su tante cose e che si aspetta più sostegno nella sua battaglia, quella per il terzo quarto mandato per guidare il Veneto. Ma quella per la segreteria non è la sua battaglia e di certo non deciderà di combatterla nel giro di questi pochi giorni. E poi chi c'è o chi ci sarebbe come successore del Capitano, il Capogruppo alla Camera Molinari, quello al Senato e Segretario della Lega in Lombardia. Romeo si dice ogni tanto che siano anti-Salvini e loro ogni tanto sussurrano qualche pensiero alternativo a quello del Segretario che nemmeno con un grande sforzo di immaginazione in realtà riusciamo a chiamare dissenso. Figuriamoci candidarsi contro il Capitano. E poi sul quid beh, forse non ci siamo. Certo essere candidato unico non dà particolare lustro a una vittoria, ma ci sarebbe la vittoria, anche se alla fine uno o due concorrenti si trovassero. Il popolo leghista dissente, critica, ha nostalgia delle secessioni e della Padania indipendente, è pure preoccupato di questo innamoramento per Trump che sembra l'arcinemico del Nord, che produce ed esporta, ma non farà a meno del suo Capitano. Non adesso, non ancora. .