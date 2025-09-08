La Guida: La sostenibile pesantezza delle regionali

Ben ritrovati. Parlare di regionali, con quello che succede appena fuori dalla nostra porta di casa può apparire naif, quasi un omaggio al latitare del senso di realtà. E invece le elezioni sono sempre realtà rispetto ad altri scenari. Qui sono ancora le persone, i cittadini o il popolo che dir si voglia ad avere qualche voce in capitolo, onde se ne deve parlare, considerando pure il fatto che le prossime regioni al voto sono di quelle importanti che tradizionalmente sono considerate un test al di là dei sondaggi, per capire dove va il consenso e che sono poi le ultime consultazioni rilevanti prima del prossimo voto politico. Sul tempo per la scelta dei candidati il centrosinistra si è preso contro ogni circostanza un vantaggio. Contro ogni circostanza, perché, come è noto da quelle parti le coalizioni sono a geometria variabile, i distinguo identitari all'ordine del giorno e l'unità, è obiettivo della testardaggine di alcuni e molto meno di altri. Infatti non è stato facile in Campania e in Puglia, pur essendo Dico e Decaro i migliori candidati possibili, le tensioni interne, soprattutto al PD, hanno impedito che la scelta avvenisse prima e senza evitabili teatrini. Nel centrodestra sono molto più attenti a minimizzare tensioni e a non mettere in scena teatrini, ma è un fatto che i candidati, come dire, latitano. Gli uscenti presunti vincenti ci sono, Acquaroli e Occhiuto, e gli altri non ancora. A Sky TG24 il fratello d'Italia Galeazzo Bignami dice che sapremo i nomi prima delle elezioni nelle Marche o giù di li. La Lega preme per un chiarimento già in settimana, Forza Italia sembra disponibile a sacrificarsi nelle regioni a rischio o impossibili, cambiale però da riscuotere chissà per il prossimo sindaco di Milano, la decisione per il Veneto influenzerà, come in un domino, tutte le altre e tutti sanno che per vincere lì non si può prescindere dal consenso di Luca Zaia e dei suoi che difficilmente sarà accordato a un candidato non leghista. Il vice segretario Stefani sembra raccogliere simpatie anche dai non salviniani. La premier prende tempo. I fratelli sono il primo partito in Veneto e faranno pesare l'eventuale rinuncia alla candidatura. Intanto, nel sondaggio Sky TG24 You Trend la maggioranza pensa che le regionali, non avranno alcun impatto sul cammino del Governo, magari del prossimo, chissà. .