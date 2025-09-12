La Guida: La violenza e l'America colpevole

L'America dell'11 settembre è piena di dolore. Come il suo Presidente, Donald Trump, è stata costretta a confrontarsi da una parte con il ricordo, che si va inevitabilmente scolorando, dei 2977 morti ammazzati di 24 anni fa quando la morte arrivò dal cielo e polverizzò le Torri Gemelle, forse il simbolo più ambizioso della potenza americana. E dall’altra parte, con un morto ammazzato da solo, poche ore prima, quando faceva tutto sommato il suo lavoro, che era quello di allargare il consenso alle politiche e alla visione del mondo di Donald Trump, nella circostanza di fronte a una platea di studenti universitari. Quest'ultimo omicidio, per nulla scolorato di fronte alla coscienza della nazione e alle parole del Presidente. La morte di Charlie Kirk in primo piano, i 2977 distanti, un bel po'. La differenza tra i due eventi è enorme. Proviamo a esplorarne una, però, tra le mille possibili. Nel 2001 era evidente che l'America poteva e doveva individuare all'esterno di sé i colpevoli, anche se poi il metodo con cui lo ha fatto può essere discutibile. Oggi, dell'omicidio di Kirk l'America può accusare solo sé stessa. E per una serie di fatti, non di opinioni. Eccone un po'. La polarizzazione estrema degli schieramenti politici, facilitata da un sistema per sua natura bipolare ma che aveva tenuto fin quando democratici e repubblicani sentivano di trovarsi su una stessa, enorme, barca e che il modo di governarla non poteva essere poi così diverso. Oggi non è così. La disistima reciproca tra gli schieramenti è cresciuta enormemente ed è stata autorevolmente misurata. Il linguaggio è degenerato di conseguenza. L'estremismo dà popolarità sui social, può essere un obiettivo ma di certo, per molti, è anche uno strumento di autoaffermazione. E non si deve per forza credere in uno strumento per usarlo. Altro fatto, pure questo vecchio e continuamente misurato: la diffusione delle armi da fuoco, anche roba che nulla ha a che fare con la difesa personale. Capillare, legale, con scarso riguardo all'idoneità degli armati. Terzo: Trump è Trump. Non è cambiato quando è salito alla presidenza per il primo mandato, è cambiato ancor meno ora. Nulla di quello che ha detto o fatto ha contribuito ad unire gli Stati Uniti, a ricreare l'impressione di un'unica barca. Si può tornare indietro? Domanda difficile, risposta: boh. L'Italia per fortuna è un passo indietro, dopo essere stata per un lungo e triste periodo molto avanti in tema di violenza politica. Tutto può tornare. E può essere controproducente politicizzare, rendere cioè di parte, la battaglia contro la violenza. Cerchiamo di restare un passo indietro. .

Kirk, Bonelli: condannare atti di violenza, no a clima d'odioKirk, Bonelli: condannare atti di violenza, no a clima d'odio
politica
Kirk, Bonelli: condannare atti di violenza, no a clima d'odio
00:00:28 min
| 3 ore fa
Francesco Paolo Sisto (FI) e Elena Bonetti (Azione) ospiti di StartFrancesco Paolo Sisto (FI) e Elena Bonetti (Azione) ospiti di Start
politica
Francesco Paolo Sisto (FI) e Elena Bonetti (Azione) a Start
00:37:12 min
| 6 ore fa
Tajani: bene riconoscere la Palestina, ma prima ricostruirlaTajani: bene riconoscere la Palestina, ma prima ricostruirla
politica
Tajani: bene riconoscere la Palestina, ma prima ricostruirla
00:17:59 min
| 7 ore fa
ERROR! Caso Almasri, governo punta a scudo parlamentare per BartolozziERROR! Caso Almasri, governo punta a scudo parlamentare per Bartolozzi
politica
Almasri, governo punta a scudo parlamentare per Bartolozzi
00:02:04 min
| 8 ore fa
Russia-Polonia, la preoccupazione della politica italianaRussia-Polonia, la preoccupazione della politica italiana
politica
Russia-Polonia, la preoccupazione della politica italiana
00:01:41 min
| 22 ore fa
La Guida: L'Europa (quasi) unita, l'Italia divisaLa Guida: L'Europa (quasi) unita, l'Italia divisa
politica
La Guida: L'Europa (quasi) unita, l'Italia divisa
00:02:45 min
| 1 giorno fa
Mattarella chiude la visita in Slovenia: "Serve Europa robusta"Mattarella chiude la visita in Slovenia: "Serve Europa robusta"
politica
Mattarella chiude la visita in Slovenia: "Serve Europa robusta"
00:01:57 min
| 1 giorno fa
ERROR! T19110925ERROR! T19110925
politica
I titoli di Sky Tg24 dell'11 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Il Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la PalestinaIl Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la Palestina
politica
Il Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la Palestina
00:02:09 min
| 1 giorno fa
Caso Almasri, Il centrodestra ipotizza conflitto attribuzione a ConsultaCaso Almasri, Il centrodestra ipotizza conflitto attribuzione a Consulta
politica
Caso Almasri, Il centrodestra ipotizza conflitto attribuzione a Consulta
00:02:04 min
| 1 giorno fa
Tajani: droni russi offesa a sicurezza aereo euro-atlanticaTajani: droni russi offesa a sicurezza aereo euro-atlantica
politica
Tajani: droni russi offesa a sicurezza aereo euro-atlantica
00:20:30 min
| 1 giorno fa
ERROR! ESTR TAJANI SENATOERROR! ESTR TAJANI SENATO
politica
Tajani: attacco con droni offesa a sicurezza euro-atlantica
00:00:20 min
| 1 giorno fa
