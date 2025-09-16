La Guida: Mattarella e le radici della violenza

La condanna della violenza verbale, politica o senza aggettivi in una società sana dovrebbe essere sopra le parti e di tutte le parti. E invece in Italia le parti, diciamo maggioranza e opposizione, si accusano a vicenda di fare violenza verbale e così fanno spesso violenza verbale. Per fortuna o per scelta due volte del Parlamento l'Italia ha Sergio Mattarella. Alla commemorazione di Willy Montero, diventato il simbolo di chi combattendo la violenza ne viene annientato, spende parole limpide con un accento di allarme sull'abitudine alla violenza in grande espansione. Non minimizza il Capo dello Stato, amplia piuttosto la riflessione, allontanandola, speriamo definitivamente dalla pur legittima competizione politica. Dice che la violenza si sconfigge con il suo contrario, che non solo gli si contrappone, ma le toglie il terreno dove crescere, la solidarietà alle relazioni umane, l'inclusione, il dialogo, la comprensione delle esigenze e delle opinioni altrui. Colpisce la sintesi fulminante. La violenza è un peso, un freno sull'umanità. I social sospingono narrazioni artificiali, aiutano tutto ciò di cui la violenza si nutre. Innanzitutto il rifiuto della realtà, anzi, aggiungerei io il disinteresse a indagarla e poi sfiducia, paura, risentimento, il diverso come nemico, possibilmente da abbattere, nella sua essenza umana bisogna ignorarlo il nemico, perché si creino le condizioni emotive per annientarlo. E' probabilmente quello che sta facendo Israele nella Striscia di Gaza, è probabilmente uno degli scenari che ha in mente Sergio Mattarella quando parla di violenza. .